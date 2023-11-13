Yine yağmur yine felaket

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından Ege Bölgesi'nde zor anlar yaşandı. Bölgedeki illerde şiddetli fırtına ve yağış, hayatı felç etti. İzmir'de önceki gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi. İzmir Körfezine yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İzmir Körfezine yıldırımın düştüğü anlar ise görüntülendi.

YAĞIŞ KÖPRÜYÜ YIKTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Zeytinli ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan Kuruçay köprüsü çöktü. Altınoluk Mahallesi'nde dev dalgalar nedeniyle kordon ve civarı sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, Kazdağları'ndan gelen yağmur sularının etkisiyle köprünün taşıma ayaklarından biri yıkılması üzerine köprü çöktü. Çöküntünün yaşandığı esnada köprü üzerinde herhangi bir taşıtın bulunmaması olası can ve mal kaybını önledi. Öte yandan su basan kordon bölgesinde elektrik panoları sular altında kalınca yangın çıktı ve elektrikler kesildi.