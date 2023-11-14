Gel de Kemeraltı’nın halini gör

İzmir'de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Her yağmurda gölete dönen Tarihi Kemeraltı Çarşısı bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aylardır bitirilemeyen altyapı çalışmaları nedeniyle çamur deryasına döndü. Saatlerce dükkanlarını temizleyen esnafı yalnız bırakmayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Tunç Soyer'e seslenerek; "Çanağa ne doğrarsan kaşığa o çıkar. Tunç Soyer, Kemeraltı esnafı seni bekliyor. Hadi gel yürü bakalım burada" dedi.

'YÖNETEMİYORSUNUZ'

İzmir Büyükşehir Belediye'si tarafından Kemeraltı'nın 50 yılını kurtaracak bir çalışma olarak adlandırdığı ancak bölgede aylardır keşmekeşe dönüşen ve bitmeyen çalışmaya tepki gösteren Çankırı, "Soyer İzmir'deki görevini iğneyle kuyu kazmak olarak tanımlıyor. Neden? Engel olan nedir? Sayın Soyer çalışmak ve hizmet etmek istedi de kim engel oldu? İzmir'i kuyuya çevirdiniz şimdi de kalkıp elinizde olup da kullanmadığınız imkanları 'iğne' olarak tabir ediyorsunuz. İğneyi de çuvaldızı da siz hak ediyorsunuz. Artık kabul edin, her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. Neticede çanağa ne doğrarsan kaşığa o çıkar. Dolayısı ile İzmir'de vatandaşlar artık her şeyin farkında. Bu kenti yönetemiyorsunuz. Vatandaşa hizmet vals yapmaya benzemez" diye konuştu.

ÇARSI ESNAFI DA ÇOK TEPKILI

YAĞMUR çamur içinde kalan Kemeraltı'nda sorunları tek tek dinleyen Çankırı'ya esnaf, "Çok şikayetçiyiz. Bu kadar rezillik olur mu? Turist buraya gelip 'köy' diye söylenip gidiyor. Biz tarlada gezsek daha iyi. 8 aydır burası böyle. Bir şey de söylemiyoruz. Neticede burada esnafız. Bizim köyün yolları buradan daha güzel" diyerek büyükşehir belediyesine tepki gösterdi.