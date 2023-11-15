İzmir polisinden sahte içki operasyonu

İzmir'de "mürekkep sökücü" ve "genel kullanım amaçlı tutuşturucu sıvı" adı altında satışa sunan, tüketilmesi halinde ölüme sebep olabilen sahte etil alkol ile içki üreten yerlere operasyon düzenlendi. Son 10 günde yapılan seri operasyonlarda merdiven altı tabir edilen depo ve hangarlarda içki üretimi yapan 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte alkol ve malzemeleri ile 120 bin şişe içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Sahte içki kaçakçılarına yönelik yapılan planlı çalışmalarda, 40 ton etil alkol, 57 bin adet etiket, 2 adet dolum makinası ele geçirilirken, 17 şüpheli ölüm satıcısına adli işlem yapıldı. 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.