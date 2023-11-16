Son dakika! İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi İstasyonu durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda yaralanan kimsenin olmadığını öğrenildi.

İZMİR METRO AÇIKLAMASINDA 'ARIZA' DEDİ

İzmir Metro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Sayın Yolcularımız, Sanayi İstasyonumuzdaki tren arızası nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Tüm teknik ekibimiz arızanın giderilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Metro kazasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi istasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.