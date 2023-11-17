CHP’li üç belediye başkanı topun ağzında

Koltuğu devraldıktan sonra yerel seçimler için kolları sıvayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptırdığı anketlere atıfta bulunarak, "2019'a göre geriye giden 3 isim var" şeklindeki çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Özel isim vermedi ancak başkent kulislerine göre bu belediyeler İzmir, Muğla ve Hatay.

SOYER DE GİDİCİ

Meclis'teki makamında gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesinden sadece üçünün seçildiği güne göre geriye gittiğine dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel, Ankara ve İstanbul'da bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Özel, bu üç şehir dışında kalan 8 büyükşehirde anket yapılacağını belirtti.

Özel, yaptığı açıklamada 3 belediyenin ve başkanının adını vermedi. Ancak kulislerde başarısız tablo çizen belediye başkanlarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu öne sürülüyor. Öte yandan CHP'nin elinde 11 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bunlar; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ.