İzmir’de terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir dahil 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiğini, bin 127 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.