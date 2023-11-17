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Haberler İzmir İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı

İzmir'de terör destekçilerine geçit vermeyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden hain terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
İzmir’de terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir dahil 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiğini, bin 127 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

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