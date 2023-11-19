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İzmir'de ekiplerden operasyon! Binlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 854 sentetik hap ele geçirildi. 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 61 bin 765‬ lira da ele geçirildi.

DHA
İzmir’de ekiplerden operasyon! Binlerce sentetik hap ele geçirildi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkoalan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında, Emirsultan Mahallesi'nde E.K. ile N.K. ve G.D. adlı kadınların evlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Savcılıktan alınan kararla düzenlenen operasyonda, kadınların evinde yapılan aramada, 4 bin 854 sentetik hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira, E.K.'nin evinden ise bir miktar esrar ve kenevir bitkisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 46 bin 755 lira ele geçirildi. E.K., N.K. ve G.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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