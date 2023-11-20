SMA’lı Gül Sima destek bekliyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Önder çifti, 18 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulan tek kızları Gül Sima'nın (8 aylık) tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Aile, yurtdışındaki gen tedavisi için gereken maliyetin karşılanabilmesi amacıyla destek bekliyor. Küçük Gül Sima'nın gen tedavisi için destek beklediğini belirten iş insanı Muhittin Yüce ise, "Haydi İzmir el ele, Gül Sima için destek verelim. 10 lira da olsa, İzmirlileri 'Gül Sima Hep Gülsün' kampanyası için sağlık zincirinin bir halkası olmaya davet ediyorum" diye konuştu. Gül Sima'nın gerekli tedaviye ulaşılabilmesi için destekte bulunmak isteyen yardımseverlerin, 'sma_gulsimaonder' instagram hesabı üzerinden Önder ailesi ile irtibata geçebileceği kaydedildi.