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Haberler İzmir Alkollü muhtar motosikletli genci ezdi!

Alkollü muhtar motosikletli genci ezdi!

İzmir'in Menderes ilçesinde muhtarın kullandığı otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından kayıplara karışan ve alkollü olduğu ileri sürülen muhtar jandarmaya teslim oldu, ardından tutuklandı.

İHA
Alkollü muhtar motosikletli genci ezdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüldür Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi Muhtarı Ersin G. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Batuhan Bülbül (22) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Batuhan Bülbül ve arkasındaki arkadaşı Özgür D. (23) savrularak yolda sürüklendi.

Otomobil sürücüsü muhtar Ersin G., kazanın ardından kayıplara karışırken durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı tespit edilen Özgür D. ise önce Menderes Devlet Hastanesine ardından da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Bülbül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Özgür D.'nin hastanedeki tedavisini sürdüğü ve Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN MUHTAR TUTUKLANDI

Öte yandan kaza anında kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen muhtar, olayın sabahında jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Ersin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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