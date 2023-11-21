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Haberler İzmir Başına tabanca dayayıp 3 saat direnmişti, tutuklandı

Başına tabanca dayayıp 3 saat direnmişti, tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ikna edilen Pakistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Başına tabanca dayayıp 3 saat direnmişti, tutuklandı

Olay, dün Konak ilçesinde meydana gelmişti. Kiraladığı aracı yol ortasına bırakan ve ayağının altında İsrail bayrağı bulunan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayadı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi.

Trafik akışı durdurulurken, yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edilmesi sonucu silahını yere bırakarak teslim olmuştu.

TUTUKLANDI

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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