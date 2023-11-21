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Haberler İzmir İsrail bayrağına basıp başına silah dayadı

İsrail bayrağına basıp başına silah dayadı

METİN BURMALI
İsrail bayrağına basıp başına silah dayadı

İzmir'in Konak ilçesinde kiraladığı aracı yol ortasına bırakan Pakistan uyruklu Muhammad N (23), bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayayarak İsrail'i protesto etti. Pakistanlı gencin, ayaklarının altına aldığı iki adet İsrail bayrağını da ayakkabısı ile çiğnediği göze çarptı.

2 SAATLİK ÇABA SONUCU İKNA EDİLDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırısını protesto eden genç, polisin 2 saatlik çabasının ardından ikna edilip gözaltına alındı. Gözyaşlarına boğulan genç, polis tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Olayı haber alıp bölgeye gelen araç şirketi sahibi Ersin Pekinkaya, turizm firmasında bilet satışı ile uğraşan gencin kendi halinde, sakin biri olduğunu ancak anne ve babasının Pakistan'da olması ve Gazze'de yaşananlardan dolayı nedeni ile bir süredir bunalımda olduğunu ifade etti.

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