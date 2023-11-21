İzmir’de iki araç çarpıştı: 1 kişi can verdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, feci kazada İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Çalışkan hayatını kaybetti. Talihsiz kaza Belevi gölü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tire yönüne doğru giden Oğuzhan B. yönetimindeki özel otomobil, karşı yönden gelen Özcan Erkek yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde yolcu olan Mehmet Ali Çalışkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü Özcan Erkek ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yaralanmadan atlatan diğer sürücü Oğuzhan B, jandarma tarafından gözaltına alındı.