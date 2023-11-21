Skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Tunç Soyer’e soruşturma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Tarkan Konseri öncesi yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre İki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" diyerek, Osmanlı Devleti ve yöneticilerini hedef gösterdiği iddia edildi.

BELEDİYEDEN GÖRÜNTÜLER İSTENDİ

Soyer'in kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçunu işlediği ileri sürüldü. Müfettişler belediyeden Soyer'in konuşmasının görüntülerini istedi.