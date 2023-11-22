200 metreden anahtar deliği atışı! 184 keskin nişancı İzmir’de yarıştı

İzmir'deki Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından keskin nişancı yarışması düzenlendi. Bir keskin nişancı ve gözcünün bulunduğu 92 unsurdaki yarışmaya katılanlar, 100 metrede algı ve rehine atışı ile 200 metrede anahtar deliği atışı gerçekleştirdi.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nın 20-25 Kasım 2023 tarihinde, Remzi Kızılsu Atış alanında düzenlediği Boran V Keskin Nişancı yarışması kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma özel operasyon tabur komutanlık personelleri atış yaptı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın önceki gün yapılan açılış töreninin ardından yarışmacılar atışlara başladı. Bir keskin nişancı ve gözcünün bulunduğu 92 unsurdaki yarışmaya katılanlar, 100 metrede algı ve rehine atışı ile 200 metrede anahtar deliği atışı gerçekleştirdi.

Yarışmaya 67 jandarma komando tabur komutanlığından 134, 21 jandarma komando özel hareket tabur komutanlığından 42 ve 4 jandarma komando özel operasyon tabur komutanlığından 8 personel olmak üzere toplam 92 birlikten 184 keskin nişancı katıldı. Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı'ndan 5, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 olmak üzere toplam 25 gözlemci takip etti.

YERLİ SİLAHLAR SERGİLENDİ

Yarışmanın yapıldığı Remzi Kızılsu Atış alanı bölgesinde, toplam 23 yerli silah araç ve gereç sanayi firması stant açtı. Yerli silah araç ve gereçlerinin bulunduğu sergiyi Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda kurs gören kursiyerler, gözlemciler ve vatandaşlar ziyaret etti. Yarışmacılar milli savunma sanayisi ile keskin nişancılık konularında bilgilendirildi.

24 Kasım'da 600- 800 ve 1000 metre uzun mesafe atışlarının yapılacağı ve dereceye girenlerin Jandarma Genel Komutanı takdir ve başarı şerit rozeti ile ödüllendirileceği öğrenildi.