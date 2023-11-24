Hızlı ve torbacı

EKİPLER TAKİBE ALDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu getireceği tespit edilen Oğuzhan Muslu takibe alındı. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Muslu'nun İzmir'e doğru yola çıktığı bilgisini alan polis ekipleri, fenomen yarış pilotuna ait motosikleti Kemalpaşa ilçesi girişinde durdurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, saatte 386 kilometre hız yapan lüks motoruna güvenen Muslu'nun kaçma teşebbüsünü engelleyip gözaltına aldı. Motorun zula olarak tabir edilen gizli bölmeleri ve Muslu ile ortak hareket ettikleri tespit edilen 2 kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramalarda ise 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy hap, bir tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.