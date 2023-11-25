Buğra Gökçe ve ekibine 10 milyon liralık zimmet

CHP'de Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ittifak kurarak genel başkan olmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmeyeceği yönünde sinyaller gelmeye başladı. Soyer'in aday yapılmaması halinde İzmir Büyükşehir'de uzun yıllar Genel Sekreterlik yapan ve Soyer'le Buca Metrosu ihalesi nedeniyle arası açılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yardımcısı olarak transfer olmayı kabul eden Dr. Buğra Gökçe'nin, İzmir Büyükşehir adayı olabileceği kulislerde yoğun olarak konuşuluyor. Gökçe'nin kamu görevlilerinin belediye başkan adaylığı için istifasını vermesi gereken son gün 1 Aralık'a az bir süre kala istifa edip etmeyeceği merak konusu olurken Sayıştay'dan şok bir karar çıktı.

DÖRT İSİM YARGILANDI

Sayıştay denetçileri Ödemiş'teki entegre katı atık tesisinin işletmeci Biosun Ödemiş Katı Atık İşletme Enerji A.Ş. tarafından taahhüt edilip yapılması gerekirken Büyükşehir Belediyesi'nce ihale edilerek belediye bütçesinden yaptırıldığını, bunun da 14 milyon 375 bin lira kamu zararına yol açtığını rapor ettti. Bu raporun ardından Sayıştay 5. Dairesi'nde bu kamu zararından sorumlu olduğu gerekçesiyle ihalenin harcama yetkilisi olan Katı Atık Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil, Gerçekleştirme Görevlisi Şef Serdar Ak ile diğer sorumlular Genel Sekreter Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran yargılandı. Yargılama sırasında 4 isim savunmalarını sundu.

Gökçe de avukat Prof. Dr. İsmet Sayhan'a bir savunma hazırlattı. Savunmasında Gökçe'nin genel sekreter olarak harcama sürecinde yer almadığını ve dolayısıyla 'diğer sorumlular' başlığı altında sorumluluğa dahil edildiğine dikkat çekildi ancak bu sorumluluğun hukuki dayanaklarının olmadığı vurgulandı.

Savunmada, Gökçe'nin kamu zararı iddialarıyla ilgili tespit ve değerlendirmelerinin tamamı ihale aşamasına veya uygulama safhasına ait detayları içerdiği ve genel sekreter olarak uygulama ve harcama sürecinde yer almayan şahsının bu detay bilgilerden haberdar olmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Savunmada Gökçe'nin 'diğer sorumlular' başlığı altında gösterilen sorumluluğunun kaldırılması talep edildi. Diğer 3 isim de suçlamaları reddetti.

MİKTAR REVİZE EDİLDİ

Yargılama sonucunda oluştuğu belirtilen zararı miktarı revize edildi ve 10 milyon 427 bin liraya indirildi. Geriye kalan bu paranın kamu zararının harcama yetkilisi olan dönemin Katı Atık dairesi Başkanı Fatma Mesutgil, gerçekleştirme görevlisi şef Serdar Ak ile diğer sorumlular genel sekreter Buğra Gökçe ve genel sekreter yardımcısı Yıldız Devran'a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53. maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine hükmetti.

BUGÜNKÜ DEĞERİ 40 MİLYONU BULABİLİR

KARARDA bununla ilgili Sayıştay Temyiz Kurulu nezninde temyiz yolunun 60 gün boyunca açık olduğu dikkat çekildi. 2020-2021 yılı rakamlarıyla tespit edilen 10 milyon 427 bin liranın bugünkü değerinin 40 milyon lirayı bulabileceği belirtiliyor. Kararla ilgili ilam taraflara birkaç gün önce ulaşırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediği belirtilen Gökçe'nin şok yaşadığı belirtildi. Bu kararın olası adaylığını nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.