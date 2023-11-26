İzmir’de bahis çetesine Sibergoz-7 operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere dün tam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Sibergöz-7' operasyonunda 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 52 şüpheli gözaltına alındı.

İLK DAVA SALI GÜNÜ

Şüphelilerin İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları tespit edildi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları belirlendi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dört gün ek gözaltı süresi alınan zanlıların salı günü hakim karşısına çıkacakları öğrenildi.

"ENSELERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sibergöz- 7 operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonlar devam ediyor! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!" ifadelerini kullandı.

KURULAN TEZGAHIN DETAYLARINA ULAŞTIK

Çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları öğrenildi. Çetenin çalışma biçimi de deşifre edildi. Şebeke mensupları ya yurtdışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın alıyor veya kiralıyor, ya da kendileri bir site tasarlatıyorlar. Sonra da çete liderinin altında yurt dışı bahis çetesinin distiribütörlüğü gibi ilçe, il ve bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayılıyorlar.

Öte yandan da çete; toplayıcılar, ATM'ciler, üst kasa ve kasa isimli hiyerarşik bir yapıyla para trafiğini gerçekleştiriyor. Site üzerinden oyuncuların gönderdiği paralar önce ATM'ciler tarafından çekiliyor. ATM'ciler bu paraları üstleri olan toplayıcılara gönderiyorlar. Bu ATM'ciler şebekenin özellikle ev kadınları, üniversite öğrencileri ve işsiz vatandaşları ağlarına düşürüp belirli bir maaş vererek banka Iban hesaplarını kiraladıkları kişilerden oluşuyor.

BAKAN OSMAN BAK: BAHİS ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-7' operasyonunda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklamasını paylaşan Bakan Bak, "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız. Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.