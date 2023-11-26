  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti

HABER MERKEZİ
Şiddetli yağışlar hayatı felç etti

İZMİR'DE sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İzmir'de önceki gün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu.

Yağış sebebiyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Seferihisar ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken Karaburun'da hortum meydana geldi.

Bergama ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede meydana gelen sağanak ve fırtınada bir binadan kiremitler düştü. Bir başka binanın ise çatısı uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA