Şiddetli yağışlar hayatı felç etti

İZMİR'DE sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İzmir'de önceki gün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu.

Yağış sebebiyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Seferihisar ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken Karaburun'da hortum meydana geldi.

Bergama ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede meydana gelen sağanak ve fırtınada bir binadan kiremitler düştü. Bir başka binanın ise çatısı uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.