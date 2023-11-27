Şiddetli fırtına iskeleleri söktü

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan fırtına sahil şeridindeki iskeleyi yıktı. Rüzgâr nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu. Foça'da sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı. Denizde taşmalar meydana geldi. Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü. Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaştı.

MARMARİS'TE DENİZ TAŞTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumartesi gününden itibaren etkili olan ve ara ara şiddetini arttıran sağanak yağışlar ve sert rüzgarın etkisi ile deniz taşkınları bazı bölgelerde iskele platformlarının sökülmesine ve deniz kıyısındaki işletmelerin zarar görmesine neden oldu. Marmaris'te şiddetli fırtına ve yağış aralıklı olarak devam etti. Marmaris'e bağlı olan Adaağzı Mahallesi Aktaş mevkiinde deniz taşarak kıyıdaki işletmelerin malzemelerine zarar verdi, iskele platformlarını yıktı.