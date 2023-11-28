Annesini icra yoluyla görebiliyor

İzmir'de yaşayan Semra Gültekin (55), geçen yıl 25 Mart'ta, ablası Seval Ünal'a (60) misafirliğe gönderdiği demans hastası annesi Yıldız Gültekin'in (89) bir daha kendisine gösterilmediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

YARALAR AÇMIŞ

Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, şahsi ilişki kurma hakkını, emsal bir karara imza atıp '18 yaşından büyükler' için uygulayıp, Gültekin'in annesini her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görebilmesine karar verdi. Gültekin'in avukatı Erdoğan Zeren, "Medeni Kanun'da düzenleme yapılırken, bu hususta bir düzenleme yapılmamış. Sadece çocuklar düşünülmüş. Ergin ve kısıtlılar düşünülmemiş. Bu karar Türkiye'de ilk karardır" dedi. Kararda Semra Gültekin'in, annesini uzun yıllardır görmemesinin annesine duyduğu özlemin katlanarak artmasına neden olacağı, artık yaşlanmış ve yatalak hasta durumuna gelmiş annesinin son halini görememesinin iç dünyasını manevi açıdan olumsuz ve derinden etkileyebilecek bir husus olduğuna vurgu yapıldı. Anne Yıldız Gültekin'in de kızı Semra'yı uzun yıllardır görmemesinin kendi iç dünyasında yaralar açmış olmasını muhtemel kılması gibi insani sebepler gözetilerek talepte bulunan Gültekin'in, mahkeme kararı ile teminat altına alınavcak bir karar ile şahsi ilişki kurması gerektiği kanaatine denetim makamı olarak ulaşıldığı belirtildi. Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin ile annesi arasında şahsi ilişki tesisine karar verilen karar sonucunda, anne-kız her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görüşebiliyor.