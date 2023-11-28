Çamlaraltı Koleji’nden öğretmenlere özel gece

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir yemek gerçekleştirdi. Konak Pier Soiree Restoran'da düzenlenen yemeğe okul yönetimi, öğretmen kadrosu ve personeli katıldı. Öğretmenler Günü dolayısıyla okulda gerçekleşen törenin ardından akşam yemeğinde buluşan Çamlaraltı Koleji eğitim ve öğretim kadrosu öğretmenleri kendilerine atfedilen bu özel günde bir araya gelerek güzel bir akşam geçirdi.

70. YILA ÖZEL ETKİNLİKLER

Etkinlikte konuşan Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, "Temelleri 1954 yılında atılan Çamlaraltı Koleji, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla eğitim yolculuğuna devam ediyor. Sektördeki 70'inci yılımızı büyük bir gururla kutluyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği için Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve donanımlı nice nesiller yetiştirdik. 70'inci yılımıza özel olarak farklı etkinlikleri gerçekleştirmeyi de sürdüreceğiz" diye konuştu. Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer ve Yönetim Kurulu 2'nci Başkanı Bentürk Dirikal'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede Çamlaraltı Koleji'nde on yılı aşkın süredir görev yapan çalışanlara onur plaketi de takdim edildi. Plaket töreninin ardından yemeğe geçen Çamlaraltı Ailesi gönüllerince eğlenerek sohbet eşliğinde keyifli bir akşam yemeği yedi.