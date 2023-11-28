Ezgi’nin annesi: 486 gün geçti kızımın katili yakalanamadı

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 486 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin (60), "Çok öfkeliyim, üzgünüm, şaşkınım. Kızımın öldüren o cani ellerini kolunu sallaya sallaya dolaşırken daha kızımı öldürmeden bir kaç gün önce kızımı dövüp sokağa atıp darp ettiği duruşma daha geçen ay ilk duruşması yapıldı. Ölen öldü, kaçan kaçtı darp davası kızımın ölümünden 457 gün sonra ilk duruşması yapıldı ve 2024 yılının ilk günlerine ertelendi. Vuranın yanına kar kalıyor" dedi.

ÖLDÜRME DAVASINA DARP EKLENDİ

457 gün önce öldürülen kızının öldürülmeden bir kaç gün önce, dövülmüş sokağa atıldığı dava olduğunu duyunca gözyaşlarını tutamadı. Kızı öldürülmüş katili firarda elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı bir dönemde bu dava karşısında şok oldu. Geç gelen adalete isyan ederken darp davası 3 Mart 2024 tarihine ertelendi.