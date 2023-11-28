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Meteorolojiden İzmir ve Ege için yeni uyarı

HABER MERKEZİ
Meteorolojiden İzmir ve Ege için yeni uyarı
Deniz taşması ve şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan İzmir için Meteoroloji yine ciddi uyarı geldi. Bugün öğle saatlerinde başlayacak şiddetli yağışın cumartesi gününe kadar devam edeceği, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli yağışa karşı tedbir alınması istendi. Meteroloji Genel Müdürlüğü açıklaması şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-55 kg/ m2), İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (56-85 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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