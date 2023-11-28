Sınav çetesine joker operasyonu

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün düzenlenen 'Joker Operasyonu' ile 6 kişiyi gözaltına aldı. 6 zanlıdan 5'nin aynı suçtan poliste suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyon kapsamında başkalarının yerine kılık değiştirerek, tüm Türkiye'de sınava girdiği tespit edilen, M. A., A. A., M. E. A., A.Ü., M. B. ve N.Ş. isimli altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

'Sınav çetesi' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken ek gözaltı süresi alındığı ve ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan 6 sınav çetesi üyesinin beşinin Urfa'da ikamet ettiği ve aynı suçtan suç kayıtlarının olduğu ve şehir şehir gezip 3. kişiler adına SRC sınavlarına girdiği tespit edildi.

NÖBETÇİ SAVCILIK TALİMATI

Menemen'dE 26.11.2023 günü düzenlenen 'SRC Belgesi Sınavına' Joker tabir edilen başkalarının yerine sınava giren şahısların sokulacağının istihbari çalışması sonrası, nöbetçi savcılık talimatı ile Menemen ilçesinde bulunan sınav merkezinde gerekli teknik tedbirler alındıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı.