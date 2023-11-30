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Haberler İzmir Aktepe pazar yeri çöktü

Aktepe pazar yeri çöktü

HABER MERKEZİ
Aktepe pazar yeri çöktü
Gaziemir'de yapımı yılan hikayesine dönen Aktepe-Emrez kapalı pazar yeri ile ilgili çalışmalar bir türlü başlanamazken bölgede dikkat çeken bir heyelan yaşandı. Daha önce temelini dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı kentsel dönüşüm bölgesinde Altan Aydın Caddesi kısmında kaymanın yaşandığı süreçte, pazar yeri olarak kullanılan tarafında da bir kayma meydana geldi. Yaşanan durumu sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca açıklamalarda bulundu. Atmaca, "Faciadan kıl payı dönüldü. Pazarın kurulduğu anda bu kayma yaşansaydı ne olacaktı? Allah korusun, orada pazar değil can pazarı olacaktı" diye konuştu.
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