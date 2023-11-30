  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir için kış lastiği kararı

İzmir için kış lastiği kararı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, İzmir'in aralık-nisan arasındaki sıcaklık ortalamasının 7 derecenin üzerinde olması nedeniyle kış lastiği şartının aranmayacağı belirtildi. Şehirler arası kara yollarında ise 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam edeceği ifade edildi.

AA
İzmir için kış lastiği kararı

İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu olmayacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'in aralık-nisan arasındaki sıcaklık ortalamasının 7 derecenin üzerinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kent genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile hususi araçlarda kış lastiği şartının aranmayacağı belirtildi.

Şehirler arası kara yollarında ise 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihleri arasında, kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam ettiği belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA