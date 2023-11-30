İzmir’den çalınan araç Karaman’da bulundu

İZMİR'DEN çaldıkları aracı çekici vasıtasıyla Karaman'a götürdükleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Ekipler, geçtiğimiz pazar günü Buca ilçesinde çalınan aracın çekici marifetiyle Karaman'a götürüldüğünü tespit etti. Olayı gerçekleştiren 4 şüpheli ise ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan çalınan araç, araca ait teyp ve ses sistemi bulunarak sahibine teslim edildi.