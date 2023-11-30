İzmir`in yağmurla sınavı

Taşkın ve seller geçmişten beri İzmir'in ne yazık ki kaderi. Her yıl kış başladı mı mutlaka başta Alsancak olmak üzere İzmir'in birçok bölgesi ne yazık ki sular altında kalır. Yağmur suları ve deniz taşması ile birleşince kordon boyu başta olmak üzere Alsancak, Karşıyaka ve Bornova sular altında kalıyor. Bu da önemli miktarda maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır. Başta Alsancak esnafı olmak üzere birçok binanın alt katları sulara gömülünce dükkan ve apartman girişleri tam bir kabus yaşadı. Bu tür sel ve taşkınların insan sağlığı üzerindeki etkileri de oldukça önemli. Bu taşkınların yer altı lağım suları ile karışmasıyla birlikte yaklaşık bir metreyi bulan taşkınlar temizlense bile uzun süre insan sağlığı için tehlike arz etmekte. Suların çekilmesi ile başta bina girişleri ve su altında kalan mekanların mutlaka çamaşır suyu ile dezenfekte etmek gerekli. Çamaşır suyu lağım sularından kalma mikropları en aza indirebilir. Tabi ne denli temizlik yapılsa da bunun insanlar üzerinde yine de ciddi bir takım sudan kaynaklanan enfeksiyonlar, taşkın suyu içinde serbest kalan kimyasal kirleticilere maruz kalmanın etkileriyle birlikte astım ve üst solunum hastalıkları ortaya çıkabilir.

DOĞRU YARA BAKIMI

Doğru tedavi ve doğru yara bakımı ile kesilmesi gereken el-ayak kurtulabilir. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde Gazi Hastanesi'nde yaşandı. 66 yaşındaki bir hasta 6 ay önce sağ ayak bileği üzerinde başlayan kronik yaranın hızla ilerlemesiyle ampute ( kesilme) edilme kararı veriliyor. Hasta Gazi Hastanesi'ne geldiğinde Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Selim Amato da hastayı görüyor ve İlker Mez'i hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarından Op. Dr. Kadir Çeviker, Op. Dr. Alkan Arpaçay`a teslim ediyor. Dr. Amato hastanın sabırla tedavi edilmesi gerektiğini ve yapılacak doğru tedavi ile de bu ayağı kesilmekten kurtarılabileceğini söyledi. Ekip büyük özveri ve doğru tedavi ile hastanın ayağı kesilmekten kurtardı.

İlker Mez'in tedavi süreci hakkında bilgiler veren Op. Dr. Kadir Çeviker, " Hastamız kliniğimize başvurduğunda branşında uzman birçok hekim tarafından yaranın ileri evre olması nedeni ile amputasyon denilen problemli bölgenin vücuttan uzaklaştırılması işlemi önerilmiş. Biz hastamıza eksozom ve amniyotik zar tedavisi uyguladık. 6 ay önce sağ ayak bileği üstünde başlayan yara, birçok tedaviye rağmen hızla ilerleyerek ayağını tehdit eder hale geldi. Ayağının kesilmeden tedavi edilmesi, yara bakımının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Doğru yara bakımının yanında güncel ileri teknikler olan eksozom ve amniyotik zar yara bakımında birçok hasta için başarılı tedavinin anahtarı olmaktadır" şeklinde konuştu.

HASTALIK SEBEP OLUR

Kronik yara hakkında bilgiler veren Op. Dr. Alkan Arpaçay ise " İyileşme süreci uzun olan genellikle iyileşme basamakları birçok aşamada engellenmiş çözüm bekleyen yaralardır ve genellikle altta yatan bir hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Bu tip yaralar, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavisinin uzun sürmesi hem ekonomik hem de sosyal olarak hastayı zorlayabilir. Bu nedenle, kronik yara bakımı oldukça önemlidir" dedi.