İzmir için korkutan uyarı: Tüm kıyılar taşkından etkilenebilir

'DEPREM GİBİ SU BASKINI DA CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR'

Kurumları iş birliği yaparak önlemleri arttırmaya davet eden Ertaş, "En riskli yerler, Kordon ve Mavişehir'di. Ama bu körfezin diğer tarafını da etkilemeyeceği anlamına gelmiyor. Körfezin tüm kıyıları etkilenebilir. Yapılaşma kıyı kanununa uygun değilse, bariyerler taşkını önleyecek durumda değilse, bir sonraki taşkın daha şiddetli olabilir. Afetler tüm toplumun sorunu. Medyanın halkı bilgilendirme görevi var. İklim değişikliği ve bütünleşik afet projeleri yaptık. Bunların etkilerini 1-2 seneye görürüz. Kurumların iş birliği yapması lazım. Vatandaşlar da bunun şakasının olmadığını, deprem kadar sel ve su baskını gibi meteorolojik afetlerin de ciddi sonuçlar doğuracağını bilsinler" diye konuştu.