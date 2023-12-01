İzmir için korkutan uyarı: Tüm kıyılar taşkından etkilenebilir

İzmir'de sağanak ve fırtınanın yol açtığı felaketin ardından uzmanlar, kent yönetiminde yapılan yanlışlarla ilgili uyarılarda bulundu. İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı ve Afet Uzmanı Servet Ertaş, İzmir'de su baskını ve sel gibi afetlerin daha fazla yaşanacağını vurguladı. 30 Ekim 2020 depreminin ardından kurdukları dernek bünyesinde deprem, sel, su baskını, iklim değişikliği, ikincil afet, iş güvenliği, yangın gibi tüm afetler ile ilgili farkındalık ve toplumu aydınlatma çalışmaları yaptıklarını söyleyen Ertaş, iklim değişikliğinin dünyanın her noktasını yavaş yavaş etkilediğini kaydetti.