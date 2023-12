Jokerli sahte rapor çetesi çökertildi

Aydın polisi, herhangi bir rahatsızlıkları olmayan kişilerin yerlerine joker elaman sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alınmasını sağlayan ve bu raporlarla engelli indiriminden yararlanan ve yaşlılık aylığı alanların olduğu bilgisi üzerine, inceleme başlattı. Yapılan 3 aylık çalışma sonucu Aydın ve Afyonkarahisar illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çete üyesi E.U., B.M., H.Y., A.T., D.C., N.U., A.S., A.A, S.Y, A.Y., E.Ö., G.B., M.C., H.Ç. ve M.A. yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemeleri tamamlanan N.U., A.T., D.C. ve M.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, 2'si kadın 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.