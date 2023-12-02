Kendilerini icra memuru gibi tanıtıp 10 milyonluk vurgun yaptılar

69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofislerinde, ülkemizin birçok ilinde ve ilk belirlemelere göre 94 mağdur vatandaşımıza internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kaparo ücreti adı altında hesaplarına para yatırttıkları ayrıca, kendilerini telefonda avukat ya da icra memuru olarak tanıtarak 'adınıza açılan icra davaları var, sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum' şeklinde farklı hayali mizansenler ile korku ve panik oluşturarak banka hesaplarına yaklaşık 10 milyon TL yatırtarak haksız kazanç elde ederek, çok sayıda dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. 65 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.