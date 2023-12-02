Kendilerini icra memuru gibi tanıtıp 10 milyonluk vurgun yaptılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yönetmek', 'Üye Olmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Pos Tefeciliği ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, liderliğini Ö.A.'nın yaptığı suç örgütüne İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır illerinde bulunan adreslerine özel harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.