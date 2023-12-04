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Haberler İzmir İZBAN'da 1 milyar yolcuya doğru

İZBAN'da 1 milyar yolcuya doğru

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN), hizmete başladığı tarihten bu yana toplamda 950 milyon yolcu taşıdı. Kent içi raylı toplu taşıma sistemi, 136 kilometrelik hat üzerinde 41 istasyonla hizmet veriyor. İZBAN'ın istatistiklere göre, 1 milyar yolcu sayısına mayıs ayında ulaşması bekleniyor.

AA
İZBAN’da 1 milyar yolcuya doğru

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nin (İZBAN) hizmete girmesinden bu yana, 950 milyon yolcu taşıdığı bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2010'da 31 istasyonla hizmet vermeye başlayan kent içi raylı toplu taşıma sisteminde, istasyon sayısı aradan geçen sürede 41'e yükseldi.

Havalimanı bağlantısı da olan 136 kilometrelik hatta hizmet vermeyi sürdüren İZBAN, bugüne kadar 950 milyon yolcu taşıdı.

İstatistiklerin İZBAN'ın 1 milyar yolcu sayısına, gelecek yıl mayıs ayında ulaşılacağını gösterdiği belirtildi.

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