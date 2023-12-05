BM’den Bergama’ya büyük ödül

BERGAMA Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM öğrencilerinin "Erişilebilir Eğitim Sistemleri" projesi "Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi" ödülünü aldı.

EĞİTİMDE ÖRNEĞİ YOK

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Viyana Ofisi işbirliği ile yürütülen Zero Project tarafından "Dünyanın En İyi Erişilebilir Projesi" kapsamında "Zero Project Awardee 2024" Bergama ödülünü kazanan proje Teknofest İzmir Şampiyonu olmuştu. Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezinde kurulan Engelsiz Eğitim Teknolojileri Atölyesi'nde milli teknoloji hamlesi kapsamında dünyada bir ilk olan, tasarım ve üretimi devam eden "Özel Eğitim Materyalleri" önce ülkemizdeki öğrencilere sonrasında Afrikalı çocuklar başta olmak üzere tüm dünya çocuklarına ulaşacak. Engellilerin eğitiminde dünyada bir ilk olan materyaller öğrencilerin eğitiminde çok önemli bir farkındalık oluşturuyor.

"BAŞARIMIZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN"

BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, elde edilen başarılardan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi öğretmenlerini ve ekibi tebrik etti. Başkan Koştu, Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi'mizdeki projenin hem Birleşmiş Milletler hem de Teknofest İzmir'de şampiyon olması bizi gururlandırıyor" dedi.