Kayıp kadına gaiplik davası

İzmir'de iki kadın cinayeti işleyen Yunus Kahraman, kayıp olan Özlem Akusta'nın kredi kartlarıyla para çekerken görüntülenmişti. Dört yılı aşkın süredir bulunamayan Özlem Akusta ve Yunus Kahraman'la ilgili o rapora Yeni Asır ulaşmıştı. Kahraman'a Özlem Akusta'nın kredi kartını kullandığı için 4 yıl hapis ve 300 gün adli para cezası verilmişti. Akusta ailesi şimdi 5 yıldır kayıp olan Özlem için gaiplik davası için mahkemeye başvurdular.

Nisan 2018'de kaybolan ve hala bulunamayan Özlem Akusta için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli olarak belirlenen Yunus Kahraman'ın da davası sürerken aile en ufak bir ipucunu dört gözle bekliyor.

ABLALARI ARAŞTIRIYOR

İzmir'de 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ile 2018 yılındaki öz teyzesi Gülümser Bulut cinayetinin benzerliği üzerinde durulurken iki olayda da adı geçen Yunus Kahraman, Bulut'un katili olmadığını ileri sürerek Özlem Akusta ile bağlantısının olmadığını söylemişti. Akusta'nın İzmir'de yaşayan iki ablası İlknur ve Öznur Akusta, kardeşlerinin para için Kahraman tarafın öldürüldüğü iddia etmişlerdi.

SONUÇ ALINAMIYOR

Ceset olmadığı için hala dava sonuçlanmazken, Yeni Asır'a konuşan avukat Mehmet Kozan şöyle söyledi: "Beş yıl geçtiği için kız kardeşi Öznur Akusta tarafından başvuru yaptık. Mahkemenin gaiplik kararı vermesini bekliyoruz. Ancak mahkeme devam ediyor. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise ortada ceset olmaması."