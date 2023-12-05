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Haberler İzmir Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

İnternet üzerinden sahte ilanlar vererek kapora alan ya da telefonla kendilerini avuktat, icra memuru olarak tanıtan 69 kişi 10 milyon liralık vurgun yaptı. İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonla çökertilen çetenin 32 üyesi tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

Liderliğini Ö.A.'nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 kişiyi mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçildi. Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile 'kapora' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtarak, "Adınıza açılan icra davaları var.

Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum" diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişilerin toplam 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 2 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

Özel harekat polisi ve helikopter destekli baskınlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı ve çok sayıda dijital ele geçirildi. Şüphelilerden 15' i polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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