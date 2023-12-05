Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

Özel harekat polisi ve helikopter destekli baskınlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı ve çok sayıda dijital ele geçirildi. Şüphelilerden 15' i polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.