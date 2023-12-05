Milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcı çetesinin 32 üyesi tutuklandı

Liderliğini Ö.A.'nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 kişiyi mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçildi. Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile 'kapora' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtarak, "Adınıza açılan icra davaları var.