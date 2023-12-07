Köpek kavgasında sanıklara ceza yağdı

İZMİR'DE komşuları Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç 3 müebbet ve 6,5 yıl, tutuksuz yargılanan ağabeyi Mehmet Kılıç ise 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şikayetçi sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraatine karar verildi.

MAHKEME HEYETİNDEN SONUÇ

Geçen yıl 10 Haziran'da meydana gelen olayda Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme nedeniyle kavgalı olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Kılıç; Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye ateş etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'a 3 müebbet ve 6,5 yıl ceza verdi. Mehmet Kılıç ise 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Her iki sanığa indirim uygulamazken, müşteki-sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraati verildi.