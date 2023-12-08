AK Partili Saygılı’dan Soyer’e: Bol keseden atmaya devam ediyor

İzmir'de siyasi atmosferdeki hareketlilik devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yatırım açıklamalarına ve devletin İzmir'e yeterince yatırım yapmadığı iddialarına cevap verdi. Saygılı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer; bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor. İzmir'e verdiği sözlerini tutmuş-muş! Vaatlerinin %87'sini tamamlamış-mış(!) Belediye bütçesinin %41'yle, 66 Milyar TL'lik yatırım yapmış-mış(!) Peki; nerede bu yatırımlar; bu şehirde mi?" ifadeleriyle Soyer'in iddialarını sorguladı.

Saygılı, ayrıca Soyer'e yönelik eleştirilerine devam ederek, "4.5 yılda doğrudan 5.5 Milyar Dolar devlet desteği alan CHP'li Büyükşehir Belediyesi; öyle bir dehlizin içinde ki; başını iki elinin arasına almakla kalmamış; bol keseden atmaya devam ediyor. İzmirli bu yatırımların olmadığını biliyor, biz biliyoruz, genel merkezleri de biliyor. Buhara dönüşen vaatler, buhara dönüşen bir bütçe var ortada… Soyer'e önerimizi tekrar ediyoruz; Allah'ın bildiğini, İzmir halkının bildiğini kimseden saklayamaz. Yok, eğer; ben söylediklerimin arkasındayım diyorsa; reklam panolarındaki duyurularında kendisininkini değil; biten yatırımlarının fotoğraflarını paylaşsın!" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın açıklaması şu şekilde:

CHP Belediyeciliğinin ne bol kesesi varmış! İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer; bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor örneğin. İzmir'e verdiği sözlerini tutmuş-muş! Vaatlerinin %87'sini tamamlamış-mış(!) Belediye bütçesinin %41'yle, 66 Milyar TL'lik yatırım yapmış-mış(!) Peki; nerede bu yatırımlar; bu şehirde mi? 4.5 yılda doğrudan 5.5 Milyar Dolar devlet desteği alan CHP'li Büyükşehir Belediyesi; öyle bir dehlizin içinde ki; başını iki elinin arasına almakla kalmamış; bol keseden atmaya devam ediyor. İzmirli bu yatırımların olmadığını biliyor, biz biliyoruz, genel merkezleri de biliyor. Buhara dönüşen vaatler, buhara dönüşen bir bütçe var ortada… Soyer'e önerimizi tekrar ediyoruz; Allah'ın bildiğini, İzmir halkının bildiğini kimseden saklayamaz. Yok, eğer; ben söylediklerimin arkasındayım diyorsa; reklam panolarındaki duyurularında kendisininkini değil; biten yatırımlarının fotoğraflarını paylaşsın!