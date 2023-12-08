Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda değişen hiçbir şey yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda başlattığı altyapı çalışmanın aylarca bitmemesi hem esnafı hem vatandaşları kızdırdı. İzmirli vatandaşlardan Savaş Şirin, cep telefonu ile yaşanan mağduriyeti fotoğraflayarak, ticaretin kalbi olarak görülen Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda her yağmur yağdığında yolların çamur olduğunu, çukurlu yolların da yağmur suyu ile dolduğunu söyledi.

"ŞU REZİLLİĞE BAKIN"

Kentte geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağıştan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın da nasibini aldığını ifade eden vatandaşlar, yaz mevsiminde Kemeraltı bölgesinde alt yapı çalışması yapılmış ve halen devam ediyor olmasına rağmen çok da değişen bir şey olmadığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerdeki yağmur sonrası asfalt yoldaki çukurların yağmur suyu ile dolduğunu, kilit parke taşı döşenmeyen cadde ve sokakların da yağmurla çamur deryasına döndüğünü aktaran vatandaşlardan Savaş Şirin, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki manzaranın fotoğraflarını cep telefonu ile çekip, "Şu rezilliğe bakın" diyerek tepkisini dile getirdi.