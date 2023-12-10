İzmir’de renkli anlar! Yolcu taşıdığı otobüs gelin arabası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak görev yapan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Yeliz Önemli ile Burak Bademli, unutulmaz bir nikah töreni yaşadı. Yeliz Önemli'nin yolcu taşıdığı otobüsü süsleyerek gelin arabasına dönüştüren çift, nikaha da bu araçla geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak görev yapan Yeliz Önemli (40) ile Burak Bademli (38), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bornova bölgesinde çalışan çift, nikahlarına da yolcu otobüsü ile geldi. Yeliz Önemli, yolcu taşırken kullandığı 249 numaralı otobüsü gelin aracına dönüştürüp, direksiyona da kendi geçti. Önce meslektaşı sonra da eşi olan Bademli'yi de yanına alan gelin, kendi nikahına gitmek için direksiyonu bu kez Bornova Nikah Dairesi'ne kırdı.

"AŞKLA ESHOT AŞKLA EVET"

Yeliz Önemli, şunları söyledi: "Kendi kullandığım aracı gelin arabası yaparak kullanmak ayrı bir güzellik. Ayrıca bir onur. Yolcu taşıdığım otobüsü kendi nikahıma gelin arabası yaparak geldim. Aşkla ESHOT, aşkla evet, aşkla İzmir." 6 yıldır ESHOT'ta çalışan Burak Bademli ise "Çok mutluyum. Her şey gönlümüzce olsun. Bu otobüsün artık hayatımızda farklı, çok daha önemli bir yeri var. Çalıştığım kurumu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.