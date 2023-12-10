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Haberler İzmir İzmir'de terör operasyonu! Terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 kişi yakalandı

İzmir'de terör operasyonu! Terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 kişi yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddia edilen 4 Suriye vatandaşı şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, şüphelilerin daha önce PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belgelere ulaşıldı.

AA
İzmir’de terör operasyonu! Terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 4 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, Ödemiş ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

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