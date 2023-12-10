İzmir’de terör operasyonu! Terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 4 zanlı yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi.
Şüpheliler, Ödemiş ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.