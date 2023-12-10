Okul yolu ölüm yolu olmasın

Kent Koleji ve Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları ile birçok özel okulun yer aldığı İzmir Güzelbahçe'ye bağlı Yelki'de üst geçit olmayan yolda bir aracın çarpması sonucu 11. sınıf öğrencisi Yalınay Nizamoğlu'nun ağır yaralanması velileri ayağa kaldırdı. Öğrencilerin okul güzergahındaki yola üst geçit yapılması için defalarca başvuruda bulunduklarını söyleyen aileler, önceki gün okul çıkışı eylem yaptı.

KALICI ÖNLEM ALINSIN

İzmir-Seferihisar güzergahındaki yolda ellerinde pankartlarla öğrenciler için trafik lambası görevi üstlenen aileler, bugüne kadar İzmir Büyükşehir ve aile- Güzelbahçe belediyeleri ile Karayolları'na yola üst geçit ya da trafik lambası konulması için sayısız başvuru yapıldığını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. "Burada önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" diyen veliler kalıcı tedbirler istedi.