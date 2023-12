Otobüste tartıştığı kişiyi bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde tartışan iki kişi kavga etti. Kavga esnasındaki bıçaklaması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

YOLCULAR PANİK OLDU

Olay, önceki akşam saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan 23 numaralı Uzundere Konak hattı otobüsünde S.U.(44) ile Ş.S.(64) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu iki kişi birbirine girdi. Bu esnada Ş.S. elindeki bıçakla S.U.'yu yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen anlarda yolcuların panikle kaçıştığı ve belediye otobüsü şoförünün araya girmek istediği anlar dikkat çekti.