Port Alaçatı’da kayıp 20 milyon Euro iddiası!

ÇEŞME Alaçatı'daki sulak alanda hayata geçirilen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan Port Alaçatı evlerini inşa eden Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi mahkemelik oldu. Şirketin bir yıl öncesine kadar yönetim kurulu üyeliğini yapan Vural Sander Suiçmez, şirket ortakları ve yöneticileri Mehmet Aykut Mutlu ve Kenan Suiçmez hakkında şirket yönetiminde usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla dava açtı.

'BİLANÇO VERİLMEDİ'

İZMİR 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Port Alaçatı projesindeki konutların, aralarında şirket yöneticisi Kenan Suiçmez de olmak üzerine bazı kişilere değerinin çok altında satıldığı, konutların resmi satışları ile gerçek satışları arasında 20 milyon Euro'luk bir fark olduğu, vergi kaçırma iddiaları gündeme geldi. Son duruşmada şirketin eski ortaklarından Fahri Yıldız tanık olarak dinlendi. Yıldız, şirketin bilançosunun tarafına verilmediğini ve kayıp 20 milyon Euro'nun şirketin büyük ortakları Mehmet Aykut Mutlu, Kenan Suiçmez ve Mehmet Türkmen arasında paylaştırıldığını düşündüğünü ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

DURUŞMA diğer tanıkların dinlenmesi, Çeşme Tapu Müdürlüğü'nden tapu kayıt bilgilerinin ve ilgili banka dökümlerinin istenmesi için 7 Haziran 2024 tarihine ertelendi. ÖTE yandan Çeşme Belediye'sinin şirketi olan Alataş Alaçatı İmar Şirketi de hissedarlar arasında bulunuyor. Alataş Alaçatı İmar Şirketi'ni de temsilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da şirket yönetiminde yer alıyor.