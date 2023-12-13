Tire’nin Seçil Erzan’ı Muhasebeci Betül

Türkiye, günlerdir Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırmasını konuşurken benzer bir olay bu kez İzmir'de yaşandı. Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan ve yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül Kazar, topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.

100 MİLYON LİRA TOPLADI

İlk süreçte vatandaşlar para kazanırken Kazar ise adeta örümcek ağı gibi ördüğü sistemimi olabildiğince büyüttü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre Kazar, son iki yılda kademe kademe ödeme yapmayı durdurdu. Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül Kazar ortalıktan kaybolunca vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Kazar'a teslim ettiği kaydedildi.

KAÇMADAN SON VURGUN

Çok sayıda vatandaşın ise kimliklerinin açığa çıkmaması adına çekingen davrandıkları ve şikayetçi olmadıkları aktarıldı. Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül Kazar'ın ilçeyi terk ettiği ve Aydın İncirliova'ya kaçtığı öğrenilirken, sosyal medya hesaplarını da kapattığı görüldü. Öte yandan, Kazar'ın Tire'den ayrılmadan hemen önce çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemeyerek ortadan kaybolduğu bildirildi.