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Haberler İzmir İzmir'de 51. kez yakalanan dilenci 3 saatte bin 700 lira toplamış

İzmir'de 51. kez yakalanan dilenci 3 saatte bin 700 lira toplamış

İzmir'de vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi, zabıta ekipleri tarafından 51. kez yakalandı. 3 saatte bin 700 lira toplayan dilenci, bir daha yapmayacağına dair söz verdi. Parasına el konulan dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari işlem uygulandı.

İHA
İzmir’de 51. kez yakalanan dilenci 3 saatte bin 700 lira toplamış

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çalışma yürüten zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Daha önce hakkında 50 kez işlem yapıldığı öğrenilen M.M., dilenirken zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, sabah 09.00'da dilenmeye başladığını, paraları da 3 saatte topladığını söyledi.

EKİPLERE SÖZ VERDİ

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan M.M., sabah 09.00'da işe koyulduğunu, insanlardan dilenerek para topladığını, bir daha yapmayacağını söyleyerek söz verdi. Üzerindeki bin 700 liraya zabıta ekipleri tarafından el konulan M.M.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 617 TL idari işlem uygulandı.

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