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Haberler İzmir İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Silahlı terör örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, görevde bulunan muvazzaf askerlerinde aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.

İHA
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, örgütün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı talimatı verilenler arasında Jandarma Genel Komutanlığında görevli; 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, sözleşmesi feshedilen eski uzman çavuş; Kara Kuvvetleri Komutanlığında ise daha önce ihraç edilen 1 yüzbaşı, görevde olan 1 astsubay ve daha önce ilişiği kesilen 6 askeri öğrencinin bulunduğu öğrenildi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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