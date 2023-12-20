Isparta-İzmir arasında sefer gerçekleştirecek! Güller Ekspresi ilk yolculuğuna uğurlandı

"AKŞAM HATTI GÖLLER İSE GÜNDÜZ HATTI DA GÜLLER OLSUN DİYE BİR ÖNERİDE BULUNDUM"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Güller Ekspresi'nin seferlerine başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Göller Ekspresi'nin İzmir hattında çalıştığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "O tren Isparta'ya gelince diğer kalkışına kadar burada bekliyordu. Onu değerlendirebilmek için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz ile istişare halindeydik. Sayın Bakanımız, Genel Müdürlüğümüzle görüşerek ek seferin programa alınmasını talep ettik. Bugün ilk seferine gönderdik. Genel Müdürlüğümüzden bizleri aradılar ve 'Gündüz seferinin ismi ne olsun?' diye sordular. Isparta gül ile bilinen bir yer. Akşam hattı Göller ise gündüz hattı da Güller olsun diye bir öneride bulundum. Güller Ekspresi olarak da bu hat çalışmaya başladı. Isparta'mızın elması, lavantası var. Diğer tren seferlerine de bu isimleri koyması Rabb'im bizlere nasip etsin. Bir isteğimiz de İstanbul hattı. Daha önce Pamukkale Ekspresi vardı. Belki Pamukkale hattını Lavanta Ekspresi olarak başlatma imkanı oluşur. Vatandaşlarımızın kaliteli yolculuk yapması ve uygun fiyatla ulaşımlarının sağlanması bizleri de memnun etti" dedi.