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Haberler İzmir Yeni Asır Gazetesi yeni Facebook sayfasıyla okuyucularıyla buluşmaya devam edecek

Yeni Asır Gazetesi yeni Facebook sayfasıyla okuyucularıyla buluşmaya devam edecek

Ege'den Türkiye'ye açılan, İzmir'in köklü yayın organlarından biri olan Yeni Asır Gazetesi, okurlarına daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşmak amacıyla Facebook platformunda yeni bir sayfa açtı. Yenilenen Facebook sayfasıyla Yeni Asır, haberleri, köşe yazıları ve güncel gelişmeleri takipçileriyle anlık olarak paylaşacak. Yeni Asır'ın yeni Facebook sayfasına haberimiz içerisindeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni Asır Gazetesi yeni Facebook sayfasıyla okuyucularıyla buluşmaya devam edecek

Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanıyla sembol olan Yeni Asır, Ege'den Türkiye'ye açıldı. Dijitalde de öncü olan gazete, yeni Facebook sayfasıyla okuyucularıyla buluşmaya devam edecek.

İzmir'in köklü yayın organlarından biri olan Yeni Asır Gazetesi, okuyucularıyla daha yakın bir iletişim kurmak adına Facebook platformunda yeni bir sayfa açtı. Yenilikçi ve dinamik habercilik anlayışını sosyal medyada da sürdürecek olan gazete, güncel haberler, köşe yazıları, etkileşimli içerikler ve çok daha fazlasıyla Facebook üzerinden yeni sayfasında okurlarıyla buluşmaya devam edecek.

Yeni Asır Gazetesi'nin Facebook sayfasını takip ederek, İzmir, Ege ve Türkiye gündemine dair en güncel haberlere anında ulaşabilir, köşe yazarlarının özgün görüşlerini takip edebilir, interaktif içeriklerle etkileşimde bulunabilirsiniz.

Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın:

Yeni Asır'ın yeni Facebook sayfası için tıklayın

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