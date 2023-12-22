İzmir Şehir Hastanesi’nde yemek borusu ve makatı kapalı doğan bebek yaşama tutundu

İzmir Şehir Hastanesinde doğan ilk bebeklerden olan Cedduğ bebek, 5 bin doğumda bir görülen ve ameliyat edilmezse yaşama şansının olmadığı farklı iki doğumsal anomali ile 50 gün önce dünyaya geldi. Cedduğ bebek, Özefagus Atrezisi (yemek borusunun doğuştan kapalı olması) ve Anal Atrezi (makatın doğuştan kapalı olması, kaka yapamama) nedeniyle Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral ve ekibi tarafından acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatların ardından yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 50 gün tedavisi gerçekleştirilen bebek, annesine teslim edildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Akgün Oral, Özefagus Atrezisi ve Anal Atrezi denilen doğumsal anomalilerin ikisinin birden aynı bebekte birlikte görülmesinin nadiren ortaya çıkan bir durum olduğunu belirtti. Akgün Oral, "Ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdik; ancak bu tür vakalarda ameliyat kadar; ameliyat sonrası bakımı, takibi ve tedavileri de çok önemlidir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki özverili bakım ile iyileşme sürecini tamamlayan bebeğimizi 50 gün sonra annesine kavuşturduk" dedi.

İzmir Şehir Hastanesinin profesyonel ekipleri ve tıbbi donanımı sayesinde, bu tarz büyük ve zor ameliyatların başarı ile yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Akgün Oral, sağlığına kavuşan bebeği annesinin kollarına teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.