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İzmir'in en kalabalık ilçesinde suç oranı yüzde 58 düştü

İzmir'de suçlulara geçit verilmemesine yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şehrin en kalabalık ilçesi Buca'da, suç oranında yüzde 58'lik bir düşüş olduğu açıklandı.

İHA
İzmir’in en kalabalık ilçesinde suç oranı yüzde 58 düştü

İzmir'in 522 bin 404 nüfusu ile İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da, polis ekiplerinin son haftalarda uygulamalarını ve denetimlerini sıklaştırmasının ardından suç oranında yüzde 58'lik bir azalma olduğu belirtildi. Buca İlçe Emniyet Müdürü Cemal Cihan önderliğinde, ilçenin her noktasında gece gündüz denetimlerini gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları sonucu, özellikle uyuşturucu ile mücadele ve hırsızlık suçlarında önemli bir düşüş görüldü.

İlçe genelinde 10-16 Aralık tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında 31 bin 425 vatandaş, 2 bin 716 araç ve 2 bin 536 motosikletin sorgusu gerçekleşti. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan bir çok şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalarda yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli tutuklandı.

SUÇ ORANLARINDA ÖNEMLİ AZALMA

İzmir'in en kalabalık ilçesinde görev yapan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç önleyici çalışmaları sonucu, 10-16 Aralık 2022 yılı aynı döneme göre malvarlığı suçlarında yüzde 58.46 azalma, 2022 yılı 12 aylık aynı döneme göre ise malvarlığı suçlarında yüzde 31.55 azalma meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca evden hırsızlık suçlarında yüzde 42.86, otodan hırsızlık suçlarında yüzde 61.87, iş yerinden hırsızlık suçlarında yüzde 18.89 ve açıktan hırsızlık suçlarında ise yüzde 58.90 azalma meydana geldiği açıklandı.

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